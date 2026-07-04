Колумбия сыграет с Швейцарией в ⅛ финала ЧМ-2026

В субботу, 4 июля, Колумбия обыграла Гану (1:0) и вышла в ⅛ финала чемпионата мира-2026, где сыграет против Швейцарии. Матч пройдет в Ванкувере во вторник, 7 июля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.
Таким образом, известны все восемь пар ⅛ финала ЧМ-2026: Франция — Парагвай, Канада — Марокко, Португалия — Испания, США — Бельгия, Бразилия — Норвегия, Мексика — Англия, Аргентина — Египет.
Первый матч второго раунда плей-офф состоится 4 июля. Финал турнира, который проходит в Канаде, США и Мексике, запланирован на 19 июля.
04 июл 04:30 Колумбия — Гана 1:0.
Стали известны все пары ⅛ финала чемпионата мира-2026.