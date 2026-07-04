Колумбия сыграет с Швейцарией в ⅛ финала ЧМ-2026

В субботу, 4 июля, Колумбия обыграла Гану (1:0) и вышла в ⅛ финала чемпионата мира-2026, где сыграет против Швейцарии. Матч пройдет в Ванкувере во вторник, 7 июля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.