IShowSpeed выпучил глаза и укусил колено после второго гола Кабо-Верде в ворота Аргентины. Стример 10 раз произнес «О боже»

IShowSpeed посетил игру сборных Аргентины и Кабо-Верде в 1/16 финала турнира (3:2 д.в.). После второго мяча Кабо-Верде американец закричал, выпучил глаза и укусил свое колено. Также стример десять раз произнес «О боже», пересматривая голевой эпизод.