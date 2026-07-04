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IShowSpeed выпучил глаза и укусил колено после второго гола Кабо-Верде в ворота Аргентины. Стример 10 раз произнес «О боже»

IShowSpeed посетил игру сборных Аргентины и Кабо-Верде в 1/16 финала турнира (3:2 д.в.). После второго мяча Кабо-Верде американец закричал, выпучил глаза и укусил свое колено. Также стример десять раз произнес «О боже», пересматривая голевой эпизод.

IShowSpeed посетил игру сборных Аргентины и Кабо-Верде в 1/16 финала турнира (3:2 д.в.). После второго мяча Кабо-Верде американец закричал, выпучил глаза и укусил свое колено. Также стример десять раз произнес «О боже», пересматривая голевой эпизод.