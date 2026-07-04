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Светлана Журова: «В этом столетии уже точно никто не сможет побить рекорды Овечкина. Потом это будет доступно только для роботов, и то не факт»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что побить рекорды хоккеиста Александра Овечкина смогут только роботы.

Источник: Спортс‘’

В четверг «Вашингтон Кэпиталз» объявил о подписании нового контракта с 40‑летним капитаном команды Овечкиным. Срок соглашения рассчитан на год.

«Саша может создать пропасть между собой и всеми, кто пытается его догнать по количеству шайб. И тогда в этом столетии уже точно никто не сможет побить его рекорды. А потом это будет доступно только для роботов, и то не факт», — сказала Журова.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах — 929. Рекорд по голам с учетом плей-офф принадлежит Уэйну Гретцки — 1016 (на счету россиянина — 1006).

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