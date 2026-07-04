Легков об Овечкине: «Мы знали, что у него были мысли остаться. Он настроится на сезон и будет играть как в лучшие годы»

"Мы играли с ним в волейбол, тренировались. Эту историю мы не педалировали, знали, что у него были такие мысли — еще остаться, и все желали ему удачи.
Так и произошло, и если есть возможность поиграть и побить рекорд, то почему нет. У него все шансы есть, он лидер по жизни, в любом виде спорта он хочет быть первым.
Он сейчас настроится на сезон, начнет тренировки и потом будет играть как в лучшие годы", — сказал Легков.
Лев Лещенко о новом контракте Овечкина: «Его спортивное долголетие удивляет, он в прекрасной форме. Слава богу, что продолжает».
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