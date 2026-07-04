«Тур де Франс». 2-й этап. Гонщики проедут 168,5 км по маршруту с четырьмя категорийными подъемами

«Тур де Франс».
2-й этап.
Таррагона — Барселона, Испания.
168,5 км.
Профиль/Карта.
Начало — 14:55 по московскому времени.
Общий зачет (после 1-го этапа).
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 21,47.
2. Филиппо Ганна (Италия, Netcompany INEOS) — 0,08.
3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG) — 0,12.
4. Хуан Аюсо (Испания, Lidl — Trek) — 0,16.
5. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 0,19.
6. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates — XRG) — 0,26.
7. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) — 0,28.
8. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 0,35.
9. Тобиас Фосс (Норвегия, Netcompany INEOS) — 0,38.
10. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 0,39.