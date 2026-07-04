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«Тур де Франс». 2-й этап. Гонщики проедут 168,5 км по маршруту с четырьмя категорийными подъемами

5 июля в Испании пройдет второй этап веломногодневки «Тур де Франс».

Источник: Спортс‘’

«Тур де Франс».

2-й этап.

Таррагона — Барселона, Испания.

168,5 км.

Профиль/Карта.

Начало — 14:55 по московскому времени.

Общий зачет (после 1-го этапа).

1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 21,47.

2. Филиппо Ганна (Италия, Netcompany INEOS) — 0,08.

3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG) — 0,12.

4. Хуан Аюсо (Испания, Lidl — Trek) — 0,16.

5. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 0,19.

6. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates — XRG) — 0,26.

7. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) — 0,28.

8. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 0,35.

9. Тобиас Фосс (Норвегия, Netcompany INEOS) — 0,38.

10. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 0,39.