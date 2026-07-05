Кениец Sylas Chebii выиграл марафон «Белые ночи». Ахмадеев и Аплачкина — первые на дистанции 10 км

Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины.
Sylas Chebii (Кения) — 2:10:46.
Дмитрий Неделин — 2:11:17.
Melesa Solomon Kibret (Эфиопия) — 2:13:23.
42,2 км, женщины.
Soukaina Atanane (Марокко) — 2:25:35.
Daizy Jemutai Rutto (Кения) — 2:27:52.
Луиза Лега — 2:28:13.
10 км, мужчины.
Ринас Ахмадеев — 28:50.
Сергей Шаров — 28:51.
Дмитрий Сойкка — 28:51.
10 км, женщины.
Светлана Аплачкина — 32:23.
Лилия Мендаева — 32:23.
Анна Мокина — 32:34.
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.