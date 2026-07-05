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Кениец Sylas Chebii выиграл марафон «Белые ночи». Ахмадеев и Аплачкина — первые на дистанции 10 км

4 июля в Санкт-Петербурге прошел 35-й марафон «Белые ночи». Помимо основной дистанции 42,2 км, участники также соревновались на дистанции 10 км.

Источник: Спортс‘’

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины.

Sylas Chebii (Кения) — 2:10:46.

Дмитрий Неделин — 2:11:17.

Melesa Solomon Kibret (Эфиопия) — 2:13:23.

42,2 км, женщины.

Soukaina Atanane (Марокко) — 2:25:35.

Daizy Jemutai Rutto (Кения) — 2:27:52.

Луиза Лега — 2:28:13.

10 км, мужчины.

Ринас Ахмадеев — 28:50.

Сергей Шаров — 28:51.

Дмитрий Сойкка — 28:51.

10 км, женщины.

Светлана Аплачкина — 32:23.

Лилия Мендаева — 32:23.

Анна Мокина — 32:34.

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.