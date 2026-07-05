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Путин пожелал Трампу дальнейшего успешного проведения ЧМ-2026 по футболу

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора пожелал президенту США Дональду Трампу дальнейшего успешного проведения чемпионата мира по футболу.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора пожелал президенту США Дональду Трампу дальнейшего успешного проведения чемпионата мира по футболу.

«Была затронута и футбольная тема. Владимир Путин с учетом российского опыта 2018 года пожелал дальнейшего успешного проведения чемпионата мира», — приводит ТАСС слова помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Финальный матч турнира состоится на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

Сетка плей-офф ЧМ-2026: кто с кем играет и на кого выходит (обновляется).