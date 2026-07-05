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Чемпион мира по хоккею Емелин внесен в базу «Миротворца»

Чемпион мира 2012 года по хоккею Алексей Емелин включен в базу данных украинского ресурса «Миротворец», сообщает ТАСС.

Чемпион мира 2012 года по хоккею Алексей Емелин включен в базу данных украинского ресурса «Миротворец», сообщает ТАСС.

40-летнему заслуженному мастеру спорта России вменяется покушение на территориальную целостность и суверенитет Украины и участие в благотворительном матче.

Емелин — чемпион мира (2012), серебряный (2010) и двукратный бронзовый (2007, 2016) призер ЧМ. Также он трехкратный обладатель Кубка Гагарина. Защитник дважды завоевал трофей в составе «Ак Барса» и еще раз — вместе с «Авангардом».

В России «Миротворец» признан экстремистским и заблокирован. Он нелегально собирает и публикует персональные данные журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым или Донбасс, либо по иным причинам вызвали неприязнь авторов ресурса.