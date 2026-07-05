Парагвай — Франция: судья должен был сам назначить пенальти. Хорошо, что у него есть ВАР

Нарушение правил произошло на 65-й минуте. Танташев сместился влево в поиске лучшей позиции и должен был сам разобраться в случившемся в штрафной площади — он видел единоборство Гомеса и Дуэ. К сожалению для арбитра, он поначалу принял неверное решение и исправил его только с помощью ВАР.