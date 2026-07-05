Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парагвай — Франция: судья должен был сам назначить пенальти. Хорошо, что у него есть ВАР

На 67-й минуте матча ⅛ финала ЧМ-2026 Парагвай — Франция судья Ильгиз Танташев после вмешательства видеоассистентов Хуана Лары, Марко Ди Белло и Джо Диккерсона и просмотра повторов объявил о назначении пенальти в ворота парагвайцев за фол их восьмого номера Диего Гомеса, который поставил подножку Дезире Дуэ и сбил его.

На 67-й минуте матча ⅛ финала ЧМ-2026 Парагвай — Франция судья Ильгиз Танташев после вмешательства видеоассистентов Хуана Лары, Марко Ди Белло и Джо Диккерсона и просмотра повторов объявил о назначении пенальти в ворота парагвайцев за фол их восьмого номера Диего Гомеса, который поставил подножку Дезире Дуэ и сбил его.

Нарушение правил произошло на 65-й минуте. Танташев сместился влево в поиске лучшей позиции и должен был сам разобраться в случившемся в штрафной площади — он видел единоборство Гомеса и Дуэ. К сожалению для арбитра, он поначалу принял неверное решение и исправил его только с помощью ВАР.

05 июл 00:00 Парагвай — Франция 0:1.