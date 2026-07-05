Дешам — о победе над Парагваем: «Это было непросто»

"Это было непросто. Если бы мы реализовали один из наших моментов в конце игры, финиш был бы гораздо более комфортным. Парагвай использует все возможные уловки. Это не обязательно тот футбол, который людям нравится смотреть, но мы сохраняли концентрацию, а это нелегко сделать. Они физически сильная команда и очень хорошо защищаются.