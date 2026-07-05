Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парагвай не нанес ни одного удара в створ в матче с Францией на ЧМ-2026

Сборная Парагвая проиграла сборной Франции (0:1) в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.

Сборная Парагвая проиграла сборной Франции (0:1) в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.

Парагвай не нанес ни одного удара в створ. По данным Opta, это первый случай, когда команда не нанесла ни одного удара в створ в матче чемпионата мира по футболу (по крайней мере, с 1966 года).

На ЧМ-2026 в группе Парагвай проиграл США (1:4), победил Турцию (1:0) и сыграл вничью с Австралией (0:0). В 1/16 финала он выиграл у Германии (1:1, 4:3 пен.).

Как же Франция намучилась с Парагваем! Это был ее самый сложный матч на ЧМ.