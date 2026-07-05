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Центровой Кета продлил контракт с «Бостоном»

«Бостон» договорился о продлении контракта с центровым Неемиашем Кетой, сообщает AP со ссылкой на источник.

«Бостон» договорился о продлении контракта с центровым Неемиашем Кетой, сообщает AP со ссылкой на источник.

По данным источника, соглашение с 26-летним португальцем будет рассчитано еще на четыре года. ESPN уточняет, что сумма продления составляет 56 миллионов долларов США.

Кета, которому 13 июля исполнится 27 лет, сыграл в «Селтикс» прорывной сезон-2025/26. Он набирал в среднем рекордные для карьеры 10,2 очка и 8,4 подбора и впервые стал полноценным игроком стартового состава.

Португалец также прогрессировал по ходу сезона, набирая в среднем 11,2 очка при 68 процентах реализации бросков после перерыва на Матч всех звезд.