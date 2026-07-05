Шерки: «Сборная Франции показала тем, кто хочет идти против нее на войну, что она тоже готова к войне»

«Парагвай может совершить 30 фолов, не получив желтой карточки… Но ничего страшного. Мы все равно победили. Сегодня мы показали тем, кто хочет идти против нас на войну… что мы тоже готовы к войне», — цитирует 22-летнего футболиста журналист Фабрицио Романо.