«Тур де Франс». 3-й этап. Гонщики проедут 195,9 км с четырьмя подъемами

«Тур де Франс».
3-й этап.
Гранольерс, Испания — Лез-Англь, Франция.
195,9 км.
Профиль/Карта.
Начало — 13:20 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Общий зачет (после 2-го этапа).
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 4.01,48.
2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG) — 0,06.
3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 0,15.
4. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates — XRG) — 0,16.
5. Хуан Аюсо (Испания, Lidl — Trek) — 0,19.
6. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 0,42.
7. Ромен Грегуар (Франция, Groupama — FDJ United) — 0,44.
8. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious) — 0,53.
9. Томас Пидкок (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) — 1,00.
10. Илан ван Вильдер (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 1,01.
11. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) — 1,03.
12. Алекс Боден (Франция, EF Education — EasyPost) — 1,07.
13. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl — Trek) — 1,36.
14. Илан ван Вильдер (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 1,36.
15. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education — EasyPost) — 1,43.