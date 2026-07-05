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«Тур де Франс». 3-й этап. Гонщики проедут 195,9 км с четырьмя подъемами

6 июля пройдет третий этап веломногодневки «Тур де Франс».

Источник: Спортс‘’

«Тур де Франс».

3-й этап.

Гранольерс, Испания — Лез-Англь, Франция.

195,9 км.

Профиль/Карта.

Начало — 13:20 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Общий зачет (после 2-го этапа).

1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 4.01,48.

2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG) — 0,06.

3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 0,15.

4. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates — XRG) — 0,16.

5. Хуан Аюсо (Испания, Lidl — Trek) — 0,19.

6. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 0,42.

7. Ромен Грегуар (Франция, Groupama — FDJ United) — 0,44.

8. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious) — 0,53.

9. Томас Пидкок (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) — 1,00.

10. Илан ван Вильдер (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 1,01.

11. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) — 1,03.

12. Алекс Боден (Франция, EF Education — EasyPost) — 1,07.

13. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl — Trek) — 1,36.

14. Илан ван Вильдер (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 1,36.

15. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education — EasyPost) — 1,43.