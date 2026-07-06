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Мексика — Англия: прямая видеотрансляция, где смотреть онлайн матч ЧМ по футболу

В ночь на 6 июля сборные Мексики и Англии встречаются в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу.

Сборные Мексики и Англии встречаются в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу в ночь на вторник, 6 июля. Игра будет проходить на стадионе «Ацтека» в Мексике, начало — в 3.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывает онлайн-платформа «Кинопоиск».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Мексика — Англия можно также в матч-центре на нашем сайте.

06 июл 03:00 Мексика — Англия _:_

В предыдущем раунде плей-офф Мексика победила Эквадор со счетом 2:0, а Англия обыграла ДР Конго со счетом 2:1. На групповом этапе Мексика заняла первое место в группе А, а Англия — в группе L.

ЧМ-2026 проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.