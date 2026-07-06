Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осака после победы над Соболенко: «Я просто старалась очень хорошо подавать»

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу над белоруской Ариной Соболенко в матче четвертого круга Уимблдона-2026 (6:2, 7:6 (7:2)).

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу над белоруской Ариной Соболенко в матче четвертого круга Уимблдона-2026 (6:2, 7:6 (7:2)).

"На грунтовых кортах мне казалось, что она все время теснила меня назад. Я просто попыталась сделать то же самое с ней первой. Очевидно, мы обе мощно бьем по мячу. Я не собираюсь бегать по корту, пытаясь вынудить ее ошибку. Я могу сосредоточиться только на своих сильных сторонах.

Я просто старалась очень хорошо подавать, потому что это трава. Я также пыталась первой получить преимущество в розыгрышах.

Я хотела переломить ситуацию после поражений от Соболенко в Индиан-Уэллсе и Мадриде в этом году", — цитирует 28-летнюю спортсменку AP.

В четвертьфинале Уимблдона Осака сыграет с чешкой Каролиной Муховой.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше