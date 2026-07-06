Осака после победы над Соболенко: «Я просто старалась очень хорошо подавать»

"На грунтовых кортах мне казалось, что она все время теснила меня назад. Я просто попыталась сделать то же самое с ней первой. Очевидно, мы обе мощно бьем по мячу. Я не собираюсь бегать по корту, пытаясь вынудить ее ошибку. Я могу сосредоточиться только на своих сильных сторонах.