Маркиньос: «Те, кто допускает меньше ошибок, выходят в следующий раунд чемпионата мира»

«Мы действительно не реализовали те моменты, которые создали. У нас был пенальти, у нас были и другие моменты, но таков чемпионат мира. Те, кто допускает меньше ошибок, выходят в следующий раунд и добиваются победы», — цитирует 32-летнего игрока AP.