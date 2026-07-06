Мексика — Англия: Беллингем открыл счет на 36-й минуте

Сборная Англии играет со сборной Мексики в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.
На 36-й минуте забил полузащитник европейской команды Джуд Беллингем — он открыл счет.
«СЭ» ведет онлайн-трансляцию встречи.
06 июл 03:00 Мексика — Англия 0:2.
Сборная Англии играет со сборной Мексики в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.
Сборная Англии играет со сборной Мексики в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.
На 36-й минуте забил полузащитник европейской команды Джуд Беллингем — он открыл счет.
«СЭ» ведет онлайн-трансляцию встречи.
06 июл 03:00 Мексика — Англия 0:2.