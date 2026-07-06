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Мексика — Англия: Беллингем открыл счет на 36-й минуте

Сборная Англии играет со сборной Мексики в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.

Сборная Англии играет со сборной Мексики в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.

На 36-й минуте забил полузащитник европейской команды Джуд Беллингем — он открыл счет.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию встречи.

06 июл 03:00 Мексика — Англия 0:2.