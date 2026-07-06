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Мексика — Англия: Киньонес сократил отставание в счете мексиканцев

Сборная Мексики играет со сборной Англии в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.

Сборная Мексики играет со сборной Англии в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.

На 42-й минуте гол забил нападающий мексиканской команды Хулиан Киньонес — он сделал счет 1:2.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию встречи.

06 июл 03:00 Мексика — Англия 1:2.