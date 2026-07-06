Соболенко после поражения от Осаки на Уимблдоне-2026: «Она переиграла меня в силе»

«Она переиграла меня в силе. Я чувствовала, что это был невероятный уровень с ее стороны. Что я могла сделать, если человек подает навылет, попадает в линии, идет на свои удары без всякого страха? Она просто шла вперед. Что касается уровня игры сегодня, я не была первой ракеткой мира», — цитирует 28-летнюю спортсменку AP.