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Тухель после матча Мексика — Англия на ЧМ-2026: «Я очень горд. Нам потребовалось все. Это было невероятно трудно»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу над сборной Мексики (3:2) в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу над сборной Мексики (3:2) в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.

«Я очень горд. Нам потребовалось все. Это было невероятно трудно. В те моменты, когда мы думали, что перехватываем инициативу, мы сталкивались с неудачами. Это настоящий характер. Когда становится тяжело, они никогда не сдаются, никогда не теряют веру. Это был еще один шаг вперед», — цитирует немецкого тренера сайт Международной федерации футбола.

В ¼ финала Англия сыграет с Норвегией.

Англия в меньшинстве выжила на «Ацтеке». Мексика душила соперника весь матч, но вылетела с домашнего ЧМ.