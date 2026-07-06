Тухель после матча Мексика — Англия на ЧМ-2026: «Я очень горд. Нам потребовалось все. Это было невероятно трудно»

«Я очень горд. Нам потребовалось все. Это было невероятно трудно. В те моменты, когда мы думали, что перехватываем инициативу, мы сталкивались с неудачами. Это настоящий характер. Когда становится тяжело, они никогда не сдаются, никогда не теряют веру. Это был еще один шаг вперед», — цитирует немецкого тренера сайт Международной федерации футбола.