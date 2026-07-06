Вероника Степанова: «Предлагаю устроить практический семинар для юных лыжников вместо одного из этапов Кубка России, которых неоправданно много»

О необходимости слушать и слушаться тренера. О том, что глупо срезать и врать, что выполнила задание, когда не выполнила. О том, что еще глупее — завышать пульс на тренировке и устраивать соревнования внутри группы, когда тренер сказал тренироваться размеренно. Говорили и о более серьезных вещах. О том, зачем вообще нужно проводить лучшие годы молодости, тренируясь под палящим солнцем и в мороз, когда другие пьют кофе в красивых кафе. Что это может дать в жизни и карьере. О социальном лифте и расширении горизонта общения, которые приносят профессиональные занятия лыжами, когда выходишь на определенный уровень. Откровенно говорили о РПП и некоторых специфических моментах женского здоровья.