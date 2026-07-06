Вероника Степанова: «Предлагаю устроить практический семинар для юных лыжников вместо одного из этапов Кубка России, которых неоправданно много»

«Малиновка, что в Архангельской области — уникальное место. Практически единственное, где лучшие лыжники страны пересекаются на сборах с детьми и подростками из самых разных спортшкол. Живем рядом, тренируемся на одних трассах. Вчера пообщались с юными лыжниками. После основной части продолжили “между нами, девочками”. На насущные, близкие нам темы.
О необходимости слушать и слушаться тренера. О том, что глупо срезать и врать, что выполнила задание, когда не выполнила. О том, что еще глупее — завышать пульс на тренировке и устраивать соревнования внутри группы, когда тренер сказал тренироваться размеренно. Говорили и о более серьезных вещах. О том, зачем вообще нужно проводить лучшие годы молодости, тренируясь под палящим солнцем и в мороз, когда другие пьют кофе в красивых кафе. Что это может дать в жизни и карьере. О социальном лифте и расширении горизонта общения, которые приносят профессиональные занятия лыжами, когда выходишь на определенный уровень. Откровенно говорили о РПП и некоторых специфических моментах женского здоровья.
Отличный вечер. На протяжении которого меня не покидала мысль: почему такие встречи — практически всегда экспромт, в данном случае — идея тренеров юных лыжников, на которую мои коллеги по группе Сорина и я сразу откликнулись. Почему государство и спонсоры вкладывают в «сборников» огромные деньги, мало что получая взамен в смысле воздействия на молодое поколение? Почему в нашем тренировочном графике не запланировано такое общение, четко и заранее?
Вот у норвежских лыжников, к слову, запланировано — каждый июнь в определенный день Клэбо и его коллеги встречаются с такими же 15−16‑летними лыжниками для неформального общения. Встреча, которую материально поддерживают спонсоры команды, потому что им важно, чтобы та самая премиальная аудитория общалась с Йоханнесом воочию и подмечала, во что он одет/обут, какой инвентарь использует, какие часы носит, в конце концов. Это работает для всех, win‑win, что называется.
Давно и твердо убеждена: просто тренироваться рядом со «сборниками» не дает молодым абсолютно ничего — у нас своя программа, совершенно разные и опыт, и нагрузки, и обеспечение. Участие в одних соревнованиях вместе с нами, как это часто практикуется, дает еще меньше — можно в депрессию впасть, когда тебя по минуте на километр обгоняют. А вот мотивационные выступления, максимально неформальные, жизненные вопросы‑ответы, рассказы о свежем, современном, практически применимом опыте — могут и должны давать что‑то молодым и юным.
И не забудьте практические занятия и совместные тренировки. Предлагаю устроить такой практический семинар вместо одного из этапов Кубка России, которых неоправданно много. Будет куда полезнее и правильнее", — сказала Степанова.