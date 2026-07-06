«Тур де Франс». 4-й этап. Гонщики проедут 181,9 км по маршруту с четырьмя категорийными подъемами

«Тур де Франс».
4-й этап.
Каркасон — Фуа.
181,9 км.
Профиль/Карта.
Начало — 14:25 по московскому времени.
Общий зачет (после 3-го этапа).
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG) — 8.46,55.
2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — то же время.
3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 0,23.
4. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates — XRG) — 0,24.
5. Хуан Аюсо (Испания, Lidl — Trek) — 0,27.
6. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 0,48.
7. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 0,53.
8. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious) — 1,09.
9. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) — 1,11.
10. Илан ван Вильдер (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 1,17.
11. Томас Пидкок (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) — 1,22.
12. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education — EasyPost) — 1,45.
13. Леннерт ван Этвелт (Бельгия, Lotto Intermarché) — 1,47.
14. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl — Trek) — 1,50.
15. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) — 2,15.