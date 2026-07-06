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Молодежный Кубок мира по регби. 3-й тур. Новая Зеландия сыграет с Италией, Франция против Австралии и другие матчи

7 июля в Грузии пройдут матчи группового этапа молодежного Кубка мира по регби.

Источник: Спортс‘’

Молодежный Кубок мира по регби (U20).

Грузия.

Групповой этап.

3-й тур.

Группа A.

ЮАР — Уэльс — 17.00.

Грузия — Уругвай — 19.30.

Положение в группе: ЮАР — 10 очков (2 игры), Уэльс — 9 (2), Грузия — 2 (2), Уругвай — 0 (2).

Группа B.

Новая Зеландия — Италия — 12.00.

Шотландия — Япония — 14.30.

Положение в группе: Новая Зеландия — 10 (2), Италия — 7 (2), Шотландия — 6 (2), Япония — 0 (2).

Группа C.

Ирландия — США — 12.00.

Аргентина — Англия — 14.30.

Положение в группе: Аргентина — 10 (2), Англия — 10 (2), Ирландия — 3 (2), США — 1 (2).

Группа D.

Франция — Австралия — 17.00.

Испания — Фиджи — 19.30.

Положение в группе: Австралия — 10 (2), Франция — 10 (2), Испания — 2 (2), Фиджи — 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.