США — Бельгия: Балогун включен в стартовый состав на матч чемпионата мира-2026

В стартовый состав сборной США вошел нападающий Фоларин Балогун, который был удален в игре 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0). Он должен был пропустить матч с Бельгией, однако 5 июля в ФИФА заявили о приостановке дисквалификации для футболиста.