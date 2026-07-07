Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США — Бельгия: Балогун включен в стартовый состав на матч чемпионата мира-2026

Сборные США и Бельгии опубликовали стартовые составы на матч ⅛ финала чемпионата мира-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Сборные США и Бельгии опубликовали стартовые составы на матч ⅛ финала чемпионата мира-2026.

Игра пройдет в американском Сиэтле и начнется в 03.00 по московскому времени.

В стартовый состав сборной США вошел нападающий Фоларин Балогун, который был удален в игре 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0). Он должен был пропустить матч с Бельгией, однако 5 июля в ФИФА заявили о приостановке дисквалификации для футболиста.

Ранее Федерация футбола Бельгии уведомила американскую федерацию, что будет оспаривать право игрока на участие в матче, если он будет включен в заявку.

США: Фриз, Дест, Ричардс, Робинсон, Рим, Фримен, Адамс, Маккенни, Тилльман, Пулишич, Балогун.

Бельгия: Куртуа, Мехеле, Де Кейпер, Кастань, Нгой, Тилеманс, Раскин, Онана, Троссар, Лукебакио, Де Кетеларе.

07 июл 03:00 США — Бельгия _:_