США — Бельгия: Балогун включен в стартовый состав на матч чемпионата мира-2026

Сборные США и Бельгии опубликовали стартовые составы на матч ⅛ финала чемпионата мира-2026.
Игра пройдет в американском Сиэтле и начнется в 03.00 по московскому времени.
В стартовый состав сборной США вошел нападающий Фоларин Балогун, который был удален в игре 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0). Он должен был пропустить матч с Бельгией, однако 5 июля в ФИФА заявили о приостановке дисквалификации для футболиста.
Ранее Федерация футбола Бельгии уведомила американскую федерацию, что будет оспаривать право игрока на участие в матче, если он будет включен в заявку.
США: Фриз, Дест, Ричардс, Робинсон, Рим, Фримен, Адамс, Маккенни, Тилльман, Пулишич, Балогун.
Бельгия: Куртуа, Мехеле, Де Кейпер, Кастань, Нгой, Тилеманс, Раскин, Онана, Троссар, Лукебакио, Де Кетеларе.
07 июл 03:00 США — Бельгия _:_