Бруну Фернандеш: «Сборная Португалии приехала на ЧМ-2026 с одной целью — выиграть все»

«Очевидно, мы опечалены. Мы пришли сюда с одной целью — выиграть все. К сожалению, мы были не на своем лучшем уровне. Я думаю, сегодня мы сыграли лучше в первом тайме, но во втором мы совершили ту же ошибку, опустившись слишком низко на поле и отдав мяч им. Когда это происходит, рано или поздно вы пропускаете гол. Испанцам респект, у них есть качество, но я думаю, что если бы мы продолжили делать то, что делали в первом тайме, мы могли бы добиться лучшего результата», — цитирует 31-летнего игрока сайт Международной федерации футбола.