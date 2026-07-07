Форвард Хатимура подписал с «Клипперс» контракт на два года

В сезоне-2025/26 форвард в 68 матчах регулярного чемпионата НБА набирал в среднем 11,5 очка, 3,3 подбора 0,8 передачи. В плей-офф в 10 матчах у него было в среднем 17,5 очка, 4 подбора и 1,7 передачи.