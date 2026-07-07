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Форвард Хатимура подписал с «Клипперс» контракт на два года

Свободный агент нападающий Руй Хатимура и «Клипперс» договорились о двухлетнем контракте, сообщает AP со ссылкой на источник.

Свободный агент нападающий Руй Хатимура и «Клипперс» договорились о двухлетнем контракте, сообщает AP со ссылкой на источник.

По данным источника, сумма сделки составит 28 миллионов долларов США, если опция команды будет реализована.

28-летний японец присоединится к своей третьей команде, проведя свои первые восемь сезонов в НБА между «Вашингтоном» и «Лейкерс».

В сезоне-2025/26 форвард в 68 матчах регулярного чемпионата НБА набирал в среднем 11,5 очка, 3,3 подбора 0,8 передачи. В плей-офф в 10 матчах у него было в среднем 17,5 очка, 4 подбора и 1,7 передачи.