Форвард Хатимура подписал с «Клипперс» контракт на два года

Свободный агент нападающий Руй Хатимура и «Клипперс» договорились о двухлетнем контракте, сообщает AP со ссылкой на источник.
По данным источника, сумма сделки составит 28 миллионов долларов США, если опция команды будет реализована.
28-летний японец присоединится к своей третьей команде, проведя свои первые восемь сезонов в НБА между «Вашингтоном» и «Лейкерс».
В сезоне-2025/26 форвард в 68 матчах регулярного чемпионата НБА набирал в среднем 11,5 очка, 3,3 подбора 0,8 передачи. В плей-офф в 10 матчах у него было в среднем 17,5 очка, 4 подбора и 1,7 передачи.