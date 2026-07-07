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США — Бельгия: прямая трансляция, где смотреть онлайн матч ЧМ по футболу

В ночь на 7 июля сборные США и Бельгии встречаются в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу.

Национальные команды США и Бельгии встречаются в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу в ночь на вторник, 7 июля. Игра проходит на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, стартовый свисток прозвучит в 3.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывает онлайн-платформа «Кинопоиск».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры США — Бельгия можно в матч-центре на нашем сайте.

07 июл 03:00 США — Бельгия _:_

На групповом этапе США заняли первое место в группе D, а Бельгия — в группе G. В 1/16 финала американцы победили Боснию и Герцеговину со счетом 2:0, а Бельгия обыграла Сенегал со счетом 3:2.

ЧМ-2026 проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.