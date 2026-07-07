США — Бельгия: прямая трансляция, где смотреть онлайн матч ЧМ по футболу

Национальные команды США и Бельгии встречаются в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу в ночь на вторник, 7 июля. Игра проходит на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, стартовый свисток прозвучит в 3.00 по московскому времени.