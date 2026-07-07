Де ла Фуэнте после победы над Португалией на ЧМ-2026: «Решающими игроками стали те, кто вышел на замену»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над сборной Португалии (1:0) в матче чемпионата мира-2026.
«Решающими игроками стали те, кто вышел на замену. Я сказал Мерино, чтобы он играл так, как всегда. Его роль — поддерживать полузащитников и нападающих. С ним мы думали о том, чтобы придать команде необходимый ритм и энергию. Влияние игроков, вышедших со скамейки, было мастерским, но это потому, что у нас есть 26 игроков очень высокого уровня», — цитирует тренера сайт Международной федерации футбола.
В ¼ финала Испания сыграет с победителем пары США — Бельгия.
Замены де ла Фуэнте решили в пользу Испании матч с Португалией. Чемпионат мира так и не покорился Роналду.