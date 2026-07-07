Источник: Сперцян подписал контракт с «Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» подписал контракт с полузащитником Эдуардом Сперцяном, сообщил журналист Сами Аль-Кади.
По данным источника, 26-летний армянин ранее успешно прошел медицинское обследование. Сторонам остается лишь дождаться официального объявления о трансфере.
26-летний армянин с июля 2021 года играл за «Краснодар». Его контракт был рассчитан до 30 июня 2029 года.
В сезоне-2025/26 в 42 матчах Сперцян забил 14 голов и отдал 18 результативных передач.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.