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Полузащитник Мейнанс перешел из АЗ в ПСВ

ПСВ подписал контракт с полузащитником Свеном Мейнансом, который перешел из АЗ.

ПСВ подписал контракт с полузащитником Свеном Мейнансом, который перешел из АЗ. Соглашение будет действовать до 30 июня 2031 года.

По данным Transfermarkt, сумма сделки по трансферу 26-летнего нидерландца составила 13 миллионов евро.

Мейнанс играл за АЗ с января 2023 года. Его контракт с этой командой действовал до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 в 50 матчах полузащитник забил 21 гол и сделал девять результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.