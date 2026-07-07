Полузащитник Мейнанс перешел из АЗ в ПСВ

ПСВ подписал контракт с полузащитником Свеном Мейнансом, который перешел из АЗ. Соглашение будет действовать до 30 июня 2031 года.
По данным Transfermarkt, сумма сделки по трансферу 26-летнего нидерландца составила 13 миллионов евро.
Мейнанс играл за АЗ с января 2023 года. Его контракт с этой командой действовал до 30 июня 2028 года.
В сезоне-2025/26 в 50 матчах полузащитник забил 21 гол и сделал девять результативных передач.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.