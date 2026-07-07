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США — Бельгия: Ванакен забил третий гол в ворота американцев

Сборная США играет со сборной Бельгии в ⅛ финала чемпионата мира-2026.

Сборная США играет со сборной Бельгии в ⅛ финала чемпионата мира-2026.

На 57-й минуте забил гол полузащитник европейской команды Ханс Ванакен — он сделал счет 3:1 в пользу сборной Бельгии.

07 июл 03:00 США — Бельгия 1:3.