Clash Royale отмечает 10-летие в 2026 году. В июле стартует сезон 81. Активные Store-коды: TENYEARSCR (юбилейная эмоция), WHENHOGSFLY! (Поросёнок), TRUSTYTURRET (Герой Мушкетки), MINIONHORDE! (Поющий миньон), ROYALEAFFAIR, FIREANDICE!! (два знака !), REINABARRIGA. В Supercell Store через Bonus Track доступны бесплатные Magic Lucky Chests. Активация: store.supercell.com/clashroyale, Supercell ID, Redeem a Store Code. В Clash Royale нет официальных кодов на гемы — это мошенничество.
Промокоды Clash Royale на июль 2026 — коды к 10-летию игры
Рабочие промокоды Clash Royale на июль 2026.