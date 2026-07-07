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Промокоды War Thunder на июль 2026 — бонус-коды Gaijin

Рабочие промокоды War Thunder на июль 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Gaijin Entertainment обновила промокоды War Thunder на июль 2026. Актуальны: WTBUTCHER (наклейка «Русский мясник»), 52MONKEYS (декаль), WT500VK (улиточная декаль), UUGIRLDECAL, WARTHUNDER500K, PRINCEOFDARKNESS, 556 (ТПА + Серебряные львы), PO-LI-GON, JULYWT2026 (новый). Реферальная программа — лучший источник золотых орлов: 500 за III ранг друга, 2500 за V ранг. Twitch Drops активны. Активация: store.gaijin.net (глобал) или store.pixel-storm.ru (СНГ). Вводите коды только заглавными буквами.