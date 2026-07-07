Roblox в июле 2026 года предлагает ограниченный набор текстовых кодов: SPIDERCOLA (питомец Spider Cola), ROSSMANNSPRING26 и ROBLOXATHLETES (Nike-аксессуары). Внутри Island of Move: GETMOVING, ACTIVATEYOURGAMER, SETTINGTHESCENE. Внутри Mansion of Wonder: WARPSPEED, BEARYSTYLISH, JURASSIC. Активация на roblox.com/redeem. Главный источник бесплатных предметов — Avatar Shop (раздел Free) и Creator Challenges на edu.roblox.com. Напоминание: бесплатных Robux через промокоды не существует.
Промокоды Roblox на июль 2026 — бесплатные предметы для аватара
Актуальные промокоды Roblox на июль 2026.