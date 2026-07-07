США — Бельгия: Лукаку сделал счет 4:1 в пользу европейской команды

Сборная Бельгии играет со сборной США в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.
На 90+3-й минуте гол забил нападающий европейской команды Ромелу Лукаку. Он сделал счет 4:1 в пользу сборной Бельгии.
07 июл 03:00 США — Бельгия 1:4.
Сборная Бельгии играет со сборной США в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.
Сборная Бельгии играет со сборной США в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.
На 90+3-й минуте гол забил нападающий европейской команды Ромелу Лукаку. Он сделал счет 4:1 в пользу сборной Бельгии.
07 июл 03:00 США — Бельгия 1:4.