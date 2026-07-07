Дисциплинарный комитет ФИФА выпустил заявление по поводу ситуации с Балогуном

5. Однако Дисциплинарный комитет ФИФА применил статью 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА, которая предоставляет ему право приостанавливать исполнение любых дисциплинарных мер, и постановил, что исполнение дисквалификации на один матч приостанавливается на испытательный срок в один год. В результате Балогун не обязан немедленно отбывать дисквалификацию. Санкция остается в состоянии ожидания в течение испытательного срока и будет активирована только в том случае, если он совершит другое нарушение аналогичного характера и тяжести в течение этого года. В случае повторного нарушения условная дисквалификация будет применена в дополнение к любому новому наказанию за последующее нарушение.