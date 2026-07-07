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Гарсия после выхода в четвертьфинал ЧМ-2026: «Мы показали, что Бельгия — великая футбольная нация»

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал победу над сборной США (4:1) в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал победу над сборной США (4:1) в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.

"Я думаю, сейчас в Бельгии четыре часа утра. Всем, кто встал среди ночи, чтобы поддержать нас, я хочу сказать огромное спасибо. Они должны быть счастливы и горды сегодня своими игроками. Мы показали, что Бельгия — великая футбольная нация.

Игроки были выдающимися и идеально следовали игровому плану. Мы контролировали ход матча. Еще раз — это была настоящая командная работа. Единственное большое разочарование, единственное темное облако сегодня вечером — это травма Амаду Онаны. Мы были должны ему продолжать играть во втором тайме, выиграть матч и выйти в четвертьфинал", — цитирует французского тренера сайт Международной федерации футбола.

В четвертьфинале ЧМ-2026 Бельгия сыграет с Испанией.

Трамп жестко подставил сборную США. Бельгия воспользовалась своим шансом.