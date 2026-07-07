Гарсия после выхода в четвертьфинал ЧМ-2026: «Мы показали, что Бельгия — великая футбольная нация»

"Я думаю, сейчас в Бельгии четыре часа утра. Всем, кто встал среди ночи, чтобы поддержать нас, я хочу сказать огромное спасибо. Они должны быть счастливы и горды сегодня своими игроками. Мы показали, что Бельгия — великая футбольная нация.