Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почеттино после матча ЧМ-2026: «Мы поздравляем Бельгию, они были лучше нас»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от сборной Бельгии (1:4) в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от сборной Бельгии (1:4) в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026.

«С самого начала было очень тяжело. Мы поздравляем Бельгию, они были лучше нас. Это был не наш день. Это не в поисках оправданий… мы не показали того, что обычно показываем, и это реальность. Нам нужно учиться, нам нужно проанализировать игру и понять, почему мы не подошли к матчу так же, как подходили на протяжении всего чемпионата мира», — цитирует аргентинского тренера Fox Sports.

Сборная США на предыдущем чемпионате мира в 2022 году дошла до ⅛ финала, где проиграла Нидерландам (1:3).

Трамп жестко подставил сборную США. Бельгия воспользовалась своим шансом.