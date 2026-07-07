Почеттино после матча ЧМ-2026: «Мы поздравляем Бельгию, они были лучше нас»

«С самого начала было очень тяжело. Мы поздравляем Бельгию, они были лучше нас. Это был не наш день. Это не в поисках оправданий… мы не показали того, что обычно показываем, и это реальность. Нам нужно учиться, нам нужно проанализировать игру и понять, почему мы не подошли к матчу так же, как подходили на протяжении всего чемпионата мира», — цитирует аргентинского тренера Fox Sports.