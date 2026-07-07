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Сегодня FIS может вынести решение по допуску российских спортсменов

Сегодня Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) может вынести решение по допуску российских спортсменов.

Решение может быть принято на конгрессе организации, который проведет новый глава FIS — Александр Оспельт.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с весны 2022 года.

В прошлом сезоне нейтральный статус от FIS получили российские лыжники Савелий Коростелев, Дарья Непряева и Никита Денисов, а также некоторые горнолыжники, двоеоборцы, сноубордисты, фристайлисты и прыгуны с трамплина.

Дмитрий Свищев: «Проводим консультации с новым руководством FIS по восстановлению наших спортсменов. 7 июля будут важные события».