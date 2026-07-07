Сегодня FIS может вынести решение по допуску российских спортсменов

Решение может быть принято на конгрессе организации, который проведет новый глава FIS — Александр Оспельт.
Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с весны 2022 года.
В прошлом сезоне нейтральный статус от FIS получили российские лыжники Савелий Коростелев, Дарья Непряева и Никита Денисов, а также некоторые горнолыжники, двоеоборцы, сноубордисты, фристайлисты и прыгуны с трамплина.
Дмитрий Свищев: «Проводим консультации с новым руководством FIS по восстановлению наших спортсменов. 7 июля будут важные события».