Ильнур Закарин: «Внутри велотусовки ждут полноценного возвращения России. Не вижу, чтобы кто-то негативно относился к нашим»

На данный момент Международная федерация велоспорта (UCI) допускает россиян в нейтральном статусе.
— В мае во второй раз за три года сменилось руководство Федерации велоспорта России, на должность президента спустя 16 лет вернулся Олег Сиенко. Руководивший организацией в 2016—2023 годах Вячеслав Екимов теперь ее первый вице-президент. Что ждете от них?
— Ожиданий очень много. Планы у нового руководства федерации большие. И кое-что уже сделано. Юношей и юниоров допустили до международных соревнований под флагом и гимном России — это уже большое достижение. В остальном же еще идет притирка новой команды управленцев со старыми сотрудниками федерации. Как только знакомство закончится, пойдет основная работа.
— Как оцените шансы на скорый допуск под российскими флагом и гимном взрослых велогонщиков?
— Во всяком случае в сообществе велоспорта не вижу, чтобы кто-то негативно относился к нашим. У меня много друзей среди генеральных менеджеров иностранных команд, действующих гонщиков. За все время отсутствия россиян на международной арене не чувствовалось какое-то скептическое отношение к нашим спортсменам. Нас ждут. Внутри велотусовки ждут полноценного возвращения России, — сказал Закарин.
Закарин завершил спортивную карьеру летом 2022-го. В 2025-м был избран президентом Федерации велоспорта Татарстана.