Ильнур Закарин: «Внутри велотусовки ждут полноценного возвращения России. Не вижу, чтобы кто-то негативно относился к нашим»

— Ожиданий очень много. Планы у нового руководства федерации большие. И кое-что уже сделано. Юношей и юниоров допустили до международных соревнований под флагом и гимном России — это уже большое достижение. В остальном же еще идет притирка новой команды управленцев со старыми сотрудниками федерации. Как только знакомство закончится, пойдет основная работа.