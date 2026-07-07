Егорян, Никитина, Муртазаева, Ибрагимов, Бородачевы вошли в состав сборной России на чемпионат мира по фехтованию

Сборная России допущена к соревнованиям с флагом и гимном.
Сборная России.
Женская сабля.
Яна Егорян.
Алина Михайлова.
Ольга Никитина.
Александра Михайлова (запасная).
Анастасия Шорохова (запасная).
Командный турнир: Яна Егорян, Алина Михайлова, Александра Михайлова, Анастасия Шорохова (запасная — Ольга Никитина).
Мужская сабля.
Павел Граудынь.
Камиль Ибрагимов.
Дмитрий Насонов.
Анатолий Костенко.
Ярослав Борисов (запасной).
Женская рапира.
Марта Мартьянова.
Владислава Пенюшкина.
Айла Мамедова.
Анна Соловьева.
Аделина Загидуллина (запасная).
Мужская рапира.
Кирилл Бородачев.
Антон Бородачев.
Егор Баранников.
Даниил Керик.
Владислав Мыльников (запасной).
Командный турнир: Кирилл Бородачев, Антон Бородачев, Егор Баранников, Владислав Мыльников (запасной — Даниил Керик).
Женская шпага.
Кристина Ясинская.
Айзанат Муртазаева.
Анастасия Рустамова.
Яна Бекмурзова.
Милен Бавуге Хабимана (запасная).
Мужская шпага.
Дмитрий Швелидзе.
Дмитрий Гусев.
Кирилл Онищук.
Георгий Бруев.
Павел Бузинов (запасной).