Сергей Миронов: «Решение МОК вызовет жуткий приступ изжоги у русофобов на Западе»

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР).
"Сегодняшнее решение — лишь рекомендация, а не требование к федерациям и ассоциациям по отдельным видам спорта. К тому же решение временное, то есть в любой момент его могут отменить в случае давления на МОК. А такое давление, уверен, будет, ведь даже временная отмена ограничений для российских спортсменов вызовет жуткий приступ изжоги у русофобов на Западе.
Тем не менее определенный тактический успех достигнут, ведь речь идет не об отдельных видах спорта и каких-то юношеских соревнованиях, что было ранее, а о национальном олимпийском комитете всей страны.
Можно было бы, конечно, пошутить, что это президент США Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным позвонил главе МОК Кирсти Ковентри и убедил ее вернуть российских спортсменов. Однако я бы не спешил объявлять о победе России.
В таких случаях говорят «лед тронулся». Но я бы сказал, что это ледокол «Россия» продолжает уверенно двигаться своим курсом. Международное олимпийское движение многое потеряло после отстранения наших спортсменов, новое руководство МОК это ясно понимает, вот и начинают потихоньку «включать заднюю».
Главная и самая трудная задача, которая стоит перед международным олимпийским движением — избавить спорт от политики. Не справятся — им же хуже. Россия и другие независимые страны будут проводить свои честные соревнования", — заявил Миронов.
Дождались! МОК вернул Россию.
России вернут флаг и гимн? Главное про допуск от МОК.