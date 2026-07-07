Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Миронов: «Решение МОК вызовет жуткий приступ изжоги у русофобов на Западе»

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР).

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР).

"Сегодняшнее решение — лишь рекомендация, а не требование к федерациям и ассоциациям по отдельным видам спорта. К тому же решение временное, то есть в любой момент его могут отменить в случае давления на МОК. А такое давление, уверен, будет, ведь даже временная отмена ограничений для российских спортсменов вызовет жуткий приступ изжоги у русофобов на Западе.

Тем не менее определенный тактический успех достигнут, ведь речь идет не об отдельных видах спорта и каких-то юношеских соревнованиях, что было ранее, а о национальном олимпийском комитете всей страны.

Можно было бы, конечно, пошутить, что это президент США Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным позвонил главе МОК Кирсти Ковентри и убедил ее вернуть российских спортсменов. Однако я бы не спешил объявлять о победе России.

В таких случаях говорят «лед тронулся». Но я бы сказал, что это ледокол «Россия» продолжает уверенно двигаться своим курсом. Международное олимпийское движение многое потеряло после отстранения наших спортсменов, новое руководство МОК это ясно понимает, вот и начинают потихоньку «включать заднюю».

Главная и самая трудная задача, которая стоит перед международным олимпийским движением — избавить спорт от политики. Не справятся — им же хуже. Россия и другие независимые страны будут проводить свои честные соревнования", — заявил Миронов.

Дождались! МОК вернул Россию.

России вернут флаг и гимн? Главное про допуск от МОК.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше