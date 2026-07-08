Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тур де Франс». 5-й этап. Гонщики проедут по холмистому маршруту с одним подъемом третьей категории

8 июля пройдет пятый этап веломногодневки «Тур де Франс».

«Тур де Франс-2026».

5-й этап.

Ланнемезан — По.

158,3 км.

Профиль/Карта.

Начало — 15:15 по московскому времени. Прямая трансляция — Okko.

Общий зачет (после 4-го этапа).

1. Торстейн Трэен (Норвегия, Uno-X Mobility) — 13:02,46.

2. Шон Куинн (США, EF Education — EasyPost) — то же время.

3. Матиас Вачек (Чехия, Lidl — Trek) — 3,50.

4. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG) — 7,53.

5. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 7,53.

6. Ремко Эвенепул (Бельгия, Alpecin — Premier Tech) — 8,06.

7. Рамсес Дебрюйне (Бельгия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 8,16.

8. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates — XRG) — 8,17.

9. Хуан Аюсо (Испания, Lidl — Trek) — 8,20.

10. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 8,41.

11. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 8,46.

12. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious) — 9,02.

13. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) — 9,04.

14. Илан ван Вильдер (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 9,10.

15. Ричард Карапас (Эквадор, Pinarello Q36.5 Pro Cycling — 9,15.

А узнать больше про гонку можно в нашем новом мультимедийном гиде по «Тур де Франс». Вспомнили богатую историю «Тура», разобрали карту маршрута и особенности каждого этапа. Всего в проекте 5 глав, которые будут постепенно открываться и знакомить с легендарной гонкой.