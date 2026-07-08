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Лига наций (жен). Япония сыграет с Бразилией, США встретятся с Таиландом, Турция против Польши, другие матчи

8 июля пройдут очередные матчи группового этапа женской Лиги наций по волейболу.

Лига наций.

Женщины.

Осака, Япония.

Турция — Польша — 06.00.

Таиланд — США — 09.30.

Япония — Бразилия — 13.20.

Гонконг, Китай.

Бельгия — Доминиканская Республика — 06.30.

Украина — Италия — 12.00.

Китай — Канада — 15.30.

Сербия, Белград.

Франция — Нидерланды — 14.00.

Чехия — Германия — 17.30.

Сербия — Болгария — 21.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: США — 7 побед — 1 поражение (20 очков), Бразилия — 7−1 (20), Италия — 6−2 (18), Польша — 6−2 (18), Япония — 6−2 (16), Турция — 6−2 (15), Канада — 5−3 (15), Китай — 5−3 (14), Нидерланды — 4−4 (12), Чехия — 4−4 (11), Германия — 3−5 (11), Бельгия — 3−5 (8), Сербия — 2−6 (10), Таиланд — 2−6 (9), Украина — 2−6 (6), Болгария — 2−5 (5), Доминиканская Республика — 1−7 (5), Франция — 1−7 (4).