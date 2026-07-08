Лига наций (жен). Япония сыграет с Бразилией, США встретятся с Таиландом, Турция против Польши, другие матчи

Лига наций.
Женщины.
Осака, Япония.
Турция — Польша — 06.00.
Таиланд — США — 09.30.
Япония — Бразилия — 13.20.
Гонконг, Китай.
Бельгия — Доминиканская Республика — 06.30.
Украина — Италия — 12.00.
Китай — Канада — 15.30.
Сербия, Белград.
Франция — Нидерланды — 14.00.
Чехия — Германия — 17.30.
Сербия — Болгария — 21.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: США — 7 побед — 1 поражение (20 очков), Бразилия — 7−1 (20), Италия — 6−2 (18), Польша — 6−2 (18), Япония — 6−2 (16), Турция — 6−2 (15), Канада — 5−3 (15), Китай — 5−3 (14), Нидерланды — 4−4 (12), Чехия — 4−4 (11), Германия — 3−5 (11), Бельгия — 3−5 (8), Сербия — 2−6 (10), Таиланд — 2−6 (9), Украина — 2−6 (6), Болгария — 2−5 (5), Доминиканская Республика — 1−7 (5), Франция — 1−7 (4).