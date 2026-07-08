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Джокович назвал матч с Оже-Альяссимом одним из лучших на Уимблдоне за всю карьеру

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 6:6 (10:4)) в четвертьфинале Уимблдона-2026.

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 6:6 (10:4)) в четвертьфинале Уимблдона-2026.

Матч длился 5 часов и 15 минут.

«Я отправлял детей спать после четвертого сета, но они меня не послушали (смется). Рад, что они остались. Если честно, то это был один из лучших матчей на этом корте с моим участием за всю карьеру», — приводит слова Джоковича The Tennis Letter.

Уимблдон, расписание и результаты 7 июля: Осака проиграла Муховой, победы Джоковича и Синнера.

В полуфинале Уимблдонского турнира 39-летний серб сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

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