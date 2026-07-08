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Стали известны все пары ¼ финала чемпионата мира-2026

Во вторник, 7 июля, состоялись заключительные матчи ⅛ финала чемпионата мира-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Во вторник, 7 июля, состоялись заключительные матчи ⅛ финала чемпионата мира-2026. Таким образом, определились все пары третьего раунда плей-офф. Все игры пройдут в США.

¼ финала ЧМ-2026.

9 июля, 23:00 по московскому времени (Фоксборо): Франция — Марокко.

10 июля, 22:00 (Инглвуд): Испания — Бельгия.

12 июля, 00:00 (Майами Гарденс): Норвегия — Англия.

12 июля, 04:00 (Канзас Сити): Аргентина — Швейцария.

Финал ЧМ-2026, который проходит в Канаде, США и Мексике, запланирован на 19 июля.

Сетка плей-офф ЧМ-2026: кто с кем играет и на кого выходит (обновляется).