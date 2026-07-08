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«Фулхэм» объявил о назначении Арбелоа

«Фулхэм» на официальном сайте объявил о назначении Альваро Арбелоа на посте главного тренера.

Источник: Спорт-Экспресс

«Фулхэм» на официальном сайте объявил о назначении Альваро Арбелоа на посте главного тренера. 43-летний испанец заменил Марко Силву и подписал трехлетний контракт, который будет действовать до лета 2029 года.

Арбелоа тренировал «Реал» с 13 января и в конце сезона-2025/26 покинул клуб. Мадридская команда набрала 86 очков и заняла 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Под руководством испанца команда провела 28 матчей: 18 побед, 2 ничьи и 8 поражений.

«Фулхэм» в сезоне-2025/26 набрал 52 очка и занял 11-е место в таблице. 2 июня лондонский клуб обхявил об уходе Марку Силва с поста главного тренера.

Арбелоа покинул «Реал» — вместо него ждут Моуринью. «Бенфика» уже сообщила об уходе Жозе.