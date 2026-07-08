Арбелоа — о работе в «Фулхэме»: «Чувствую огромную ответственность и глубоко благодарен за доверие»

Новый главный тренер «Фулхэма» Альваро Арбелоа прокомментировал подписание трехлетнего контракта с английским клубом.
«Для меня большая честь начать этот новый этап в “Фулхэме”, старейшем клубе Лондона. Я чувствую огромную ответственность и глубоко благодарен за доверие, которое оказали мне. С нетерпением жду возможности ощутить атмосферу на “Крейвен Коттедж” вместе с болельниками “Фулхэма” и начать предсезонную подготовку с игроками на следующей неделе. Уверен, нас ждет невероятное путешествие вместе», — приводит официальный сайт английского клуба слова Арбелоа.
Арбелоа тренировал «Реал» с 13 января и в конце сезона-2025/26 покинул клуб.
«Фулхэм» в сезоне-2025/26 набрал 52 очка и занял 11-е место в таблице. 2 июня лондонский клуб обхявил об уходе Марку Силва с поста главного тренера.
Арбелоа покинул «Реал» — вместо него ждут Моуринью. «Бенфика» уже сообщила об уходе Жозе.