Джака: «Даже будучи небольшой страной в элитном футболе возможно все»

«Я думаю, что нынешнее поколение нашей сборной — особенное. Надеюсь, однажды появится еще одно такое, но мы очень долго ждали такую команду. Мы, более опытные игроки, чувствуем давление со стороны молодых футболистов, а вместе с тем должны каждый день и в каждом матче подавать пример. Конечно, стараемся передавать свой опыт, но прежде всего — менталитет, что даже будучи небольшой страной, на этом уровне, в элитном футболе, возможно все. От тренерского штаба до последнего игрока — мы все можем гордиться тем, чего добились», — цитирует официальный сайт ФИФА Джаку.